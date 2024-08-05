Психиатры объяснили, какие добавки в продуктах приводят к развитию деменции

Потребление некоторых продуктов действительно повышает риски развития деменции, в том числе колбасных и хлебобулочных изделий. Это связано с добавкой — глутаматом натрия, который также называют усилителем вкуса. Так в беседе с 360.ru гендиректор Научного центра персонализированной психиатрии, врач-психиатр Надежда Соловьева прокомментировала исследование ученых о том, что обработанное красное мясо может стать причиной развития болезни Альцгеймера.

Напомним, к соответствующему выводу ученые пришли в ходе 40-летнего исследования 100 тысяч человек. Выяснилось, что у тех, кто ест переработанное красное мясо — сосиски, колбасу, бекон, — риск развития деменции выше на 14%. По словам Соловьевой, причиной этого становятся вредные добавки, в том числе соевый белок и глутамат натрия.

«Основная проблемная зона — это глутамат натрия, потому что эта та аминокислота, которая в избыточном состоянии вредна для нашего мозга», — пояснила врач.

Неспроста против деменции чаще всего используют антиглутаматный препарат «Мемантин» — его главное действие заключается в блокировке глутаматных рецепторов, добавила психиатр. Она призвала снизить потребление колбасных изделий и копченостей, а также бургеров, хлебобулочных изделий, консервированных десертов, газировки и других напитков, где содержится глутамат натрия.

Риск развития деменции также повышают легкоусвояемые сахара, жиры, соль. Особенно опасно систематически употреблять в пищу вредные продукты в зрелом возрасте, подчеркнула Соловьева. Также она призвала не забывать про общение, дефицит которого не менее вреден для мозга, чем неправильное питание.

«Те люди, которые общаются, не одиноки, они имеют меньше рисков деменции», – заключила специалист.

Ранее эксперты назвали расстройство психики, повышающее риск деменции на 74%.