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Легкомоторный самолет потерпел крушение на поле для гольфа в США

Момент крушения легкомоторного самолета на поле для гольфа в США попал на видео

Легкомоторный самолет Piper PA28 потерпел крушение в американском городе Сакраменто в штате Калифорния. Об этом сообщает CBS News.

Самолет приземлился на поле для гольфа Haggin Oaks. Воздушное судно парило на высоте около 120 метров, в какой-то момент у него отказал двигатель, тогда пилот принял решение об экстренном приземлении.

На видео видно, как самолет пронесся по траве около 60 метров и врезался в магазин. Возгорания после крушения не последовало.

Сразу после произошедшего работник поля вытащил летчика и оказал ему первую помощь. Мужчина получил множество синяков и порез руки. Местные власти доставили пострадавшего в больницу.

В конце июля легкомоторный самолет упал в Карачаево-Черкесии, на борту находились два человека, один их них получил травмы, второго спасти не удалось.

Также Минобороны РФ сообщало, что вертолет Ми-28 упал в Калужской области в безлюдной местности при выполнении планового полета.

Ранее в Харьковской области разбился учебный самолет.

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