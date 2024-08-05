Легкомоторный самолет потерпел крушение на поле для гольфа в США

Легкомоторный самолет Piper PA28 потерпел крушение в американском городе Сакраменто в штате Калифорния. Об этом сообщает CBS News.

Самолет приземлился на поле для гольфа Haggin Oaks. Воздушное судно парило на высоте около 120 метров, в какой-то момент у него отказал двигатель, тогда пилот принял решение об экстренном приземлении.

На видео видно, как самолет пронесся по траве около 60 метров и врезался в магазин. Возгорания после крушения не последовало.

Сразу после произошедшего работник поля вытащил летчика и оказал ему первую помощь. Мужчина получил множество синяков и порез руки. Местные власти доставили пострадавшего в больницу.

В конце июля легкомоторный самолет упал в Карачаево-Черкесии, на борту находились два человека, один их них получил травмы, второго спасти не удалось.

Также Минобороны РФ сообщало, что вертолет Ми-28 упал в Калужской области в безлюдной местности при выполнении планового полета.

Ранее в Харьковской области разбился учебный самолет.