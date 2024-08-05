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В Белгородской области объявили о ракетной опасности

На всей территории Белгородской области объявили о ракетной опасности

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Антон Вергун/РИА Новости

На всей территории Белгородской области ввели режим ракетной опасности. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.

Он призвал население спуститься в подвалы и оставаться там до отмены сигнала о ракетной опасности.

О ракетной опасности на всей территории области было объявлено в 5:24 мск. Спустя 17 минут ракетная опасность на территории региона была отменена.

До этого Гладков сообщил, что украинские войска атаковали три населенных пункта в Белгородской области. Также Вооруженные силы Украины (ВСУ) при помощи беспилотного летательного аппарата (БПЛА) сбросили взрывное устройство на село Борки. Еще один украинский дрон атаковал село Петровка.

4 августа украинский беспилотный летательный аппарат атаковал легковой автомобиль в Белгородской области. В результате этого ранения получил водитель машины.

Ранее российские средства ПВО сбили несколько дронов в Белгородской области.

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