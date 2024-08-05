Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Мужчина сорвался со скалы из-за селфи девушки у водопада

МЧС: мужчина упал со скалы из-за селфи девушки у водопада в Мурманской области

close
100%
Максим Богодвид/РИА «Новости»

В Мурманской области мужчина сорвался со скалы, спасая от падения девушку, которая хотела сделать селфи у водопада Девичьи Косы. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС России в Telegram-канале.

«В Мурманской области незарегистрированная тургруппа отправилась к водопаду Девичьи Косы. Девушка решила запечатлеть красоты природы на камеру, но поскользнулась», — говорится в публикации.

По данным чрезвычайного ведомства, девушку успел поймать мужчина, но сорвался сам.

Спасатели МЧС России на ведомственном вертолете Ми-8 эвакуировали пострадавшего в Мурманск. Там мужчину передали врачам, с его родственниками работают психологи МЧС России.

В конце июля житель Новосибирска отправился в турпоход и сорвался при восхождении по отвесной скале на гору Бегемот в Алтае. Мужчина получил травму головы и плеча и продолжить движение по маршруту уже не мог. Альпинисту пришлось больше суток ждать помощи сотрудников МЧС.

Ранее молния ударила в гида, который вел группу по туристической тропе.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами