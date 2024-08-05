Мужчина сорвался со скалы из-за селфи девушки у водопада

В Мурманской области мужчина сорвался со скалы, спасая от падения девушку, которая хотела сделать селфи у водопада Девичьи Косы. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС России в Telegram-канале.

«В Мурманской области незарегистрированная тургруппа отправилась к водопаду Девичьи Косы. Девушка решила запечатлеть красоты природы на камеру, но поскользнулась», — говорится в публикации.

По данным чрезвычайного ведомства, девушку успел поймать мужчина, но сорвался сам.

Спасатели МЧС России на ведомственном вертолете Ми-8 эвакуировали пострадавшего в Мурманск. Там мужчину передали врачам, с его родственниками работают психологи МЧС России.

В конце июля житель Новосибирска отправился в турпоход и сорвался при восхождении по отвесной скале на гору Бегемот в Алтае. Мужчина получил травму головы и плеча и продолжить движение по маршруту уже не мог. Альпинисту пришлось больше суток ждать помощи сотрудников МЧС.

Ранее молния ударила в гида, который вел группу по туристической тропе.