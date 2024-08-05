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В Шебекино при ударе ВСУ пострадал мирный житель

Губернатор Гладков: в Шебекино при ударе ВСУ пострадал один мирный житель

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Телеграм-канал «Настоящий Гладков»

Жительница белгородского Шебекино пострадала при ударе ВСУ. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.

«По предварительной информации, ранен один мирный житель: женщину с баротравмой бригада скорой доставляет в городскую больницу №2 г. Белгорода», — написал Гладков.

Он добавил, что в результате удара в трех многоквартирных домах города повреждено остекление, во дворе одного из МКД от прилета снаряда загорелись четыре автомобиля. Пожарные расчеты оперативно потушили пожар. Также известно о повреждении газовой трубы в одном из домов.

4 августа Гладков сообщил, что украинские войска атаковали три населенных пункта в Белгородской области. Также ВСУ при помощи беспилотного летательного аппарата (БПЛА) сбросили взрывное устройство на село Борки. Из-за этого один частный дом получил повреждения — у него оказался посечен забор.

Ранее дрон ВСУ атаковал легковой автомобиль в Белгородской области.

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