Взвешивание капибар в Московском зоопарке попало на видео

Генеральный директор ГАУ «Московский зоопарк» Светлана Акулова опубликовала видеозапись, на которой запечатлен процесс взвешивания капибар. Ролик появился в ее личном Telegram-канале.

На кадрах видно, как грызуны без посторонней помощи забираются на весы. За это сотрудники учреждения вознаграждают животных и дают им лакомства.

«Капибары обучены тренингу взвешивания и это позволяет контролировать массу тела и состояние здоровья [грызунов]», — прокомментировала Акулова.

4 августа правительство российской столицы сообщило, что в Московском зоопарке на свет появился птенец японского журавля — одного из самых крупных и эффектных видов журавлей. По словам представителей самого учреждения, птенец родился 24 июня у самки в возрасте 30 лет и самца в возрасте 20 лет.

В зоопарке подчеркнули, что появление потомства у столь возрастных журавлей — явление достаточно редкое.

До этого на сайте мэра Москвы Сергея Собянина появилась информация о праздновании в столичном зоопарке дней рождения больших панд Диндин и Жуи. Торжественные мероприятия начались 29 июля и продлятся до 4 августа.

Ранее в Московском зоопарке показали видео с детенышем редкого сычуаньского такина.