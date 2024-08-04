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Взвешивание капибар в Московском зоопарке попало на видео

Глава Московского зоопарка Акулова опубликовала видео со взвешиванием капибар

Генеральный директор ГАУ «Московский зоопарк» Светлана Акулова опубликовала видеозапись, на которой запечатлен процесс взвешивания капибар. Ролик появился в ее личном Telegram-канале.

На кадрах видно, как грызуны без посторонней помощи забираются на весы. За это сотрудники учреждения вознаграждают животных и дают им лакомства.

«Капибары обучены тренингу взвешивания и это позволяет контролировать массу тела и состояние здоровья [грызунов]», — прокомментировала Акулова.

4 августа правительство российской столицы сообщило, что в Московском зоопарке на свет появился птенец японского журавля — одного из самых крупных и эффектных видов журавлей. По словам представителей самого учреждения, птенец родился 24 июня у самки в возрасте 30 лет и самца в возрасте 20 лет.

В зоопарке подчеркнули, что появление потомства у столь возрастных журавлей — явление достаточно редкое.

До этого на сайте мэра Москвы Сергея Собянина появилась информация о праздновании в столичном зоопарке дней рождения больших панд Диндин и Жуи. Торжественные мероприятия начались 29 июля и продлятся до 4 августа.

Ранее в Московском зоопарке показали видео с детенышем редкого сычуаньского такина.

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