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Стало известно о последствиях сильных ливней в Приморье

В Приморье из-за ливней нарушено транспортное сообщение с 23 селами

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МЧС Приморского края

В Приморском крае после сильных ливней оказался подтоплен 261 приусадебный участок. Об этом сообщает на сайте правительства региона.

По последним данным, в крае нарушено или отсутствует транспортное сообщение с 23 населенными пунктами.

Губернатор Приморья Олег Кожемяко заявил, что из-за подъема уровня воды на подъездах к селам Михайловка и Фурманово оказались разрушены мосты. По его словам, мост ко второму населенному пункту планируется восстановить к концу следующей недели.

«Продукты в Фурманово завтра завезем вертолетом», — сказал Кожемяко.

Губернатор уточнил, что нынешний уровень воды в реках не позволяет приступить к восстановительным работам, однако он начинает спадать. Всего в Приморье зафиксировано 87 переливов в 11 муниципалитетах.

2 августа метеорологи объявили штормовое предупреждение из-за ливней, гроз и сильного ветра в центральных, западных и на севере восточных районов Приморского края. Отмечалось, что из-за сильных дождей в регионе сохранится сложная паводковая ситуация на реках центральных, западных и северных районов. Подъем воды ожидался на уровне от 30 до 150 см. Кроме того, прогнозировались подтопления отдельных участков дорог, хозяйственных объектов и сельскохозяйственных угодий.

Ранее в Бурятии ввели режим ЧС республиканского уровня из-за паводков.

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