В Московском зоопарке родился птенец одного из самых крупных видов журавлей

В Московском зоопарке появился на свет птенец японского журавля — это один из самых крупных и эффектных видов журавлей. Об этом сообщается на сайте мэра и правительства Москвы.

В зоопарке подчеркнули, что птенец родился 24 июня у самца, которому около 20 лет, и у 30-летней самки.

В публикации отмечается, что появление потомства у японских журавлей в таком возрасте случается нечасто.

До этого начальник отдела фауны Китая Московского зоопарка Ирина Овчинникова рассказала, что у панды Катюши, которая живет в Московском зоопарке, все хорошо, она растет и становится более активной.

27 июля сообщалось, что в Московском зоопарке отметят дни рождения больших панд, торжества продлятся с 29 июля по 4 августа. 30 июля Диндин исполнилось семь лет, а 31 июля Жуи отметила восемь лет.

Ранее Московский зоопарк показал видео с новорожденными дагестанскими турами.