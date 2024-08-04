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В Венесуэле задержали более двух тысяч участников беспорядков

Мадуро: задержаны более двух тысяч участников беспорядков в Венесуэле

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Fausto Torrealba/Reuters

Президент Венесуэлы Николас Мадуро заявил, что правоохранители задержали более двух тысяч участников беспорядков, которые охватили страну в день после выборов. Его слова на митинге сторонников перед президентским дворцом передает РИА Новости.

«Они думали, что их преступные нападения, засады, гуаримбас (насильственные беспорядки. — «Газета.Ru») снова продлятся, 60 дней, 120 дней — таков был их расчет. Но за 48 часов, благодаря ответу военно-гражданского, полицейского союза, мы справились с фашистской вспышкой, с помощью конституции и мирным путем», — сказал Мадуро.

По его словам, задержанные будут содержаться в тюрьмах строгого режима Токорон и Токуйито. Президент подчеркнул, что на этот раз, в отличие от событий в стране 2014 года, прощения демонстрантам не будет.

По словам Мадуро, задержанные «оставили улики своими видео», и 80% из тех, кто сжигал избирательные центры и региональные подразделения Национального избирательного совета, уже находятся под стражей.

28 июля в Венесуэле прошли президентские выборы. Власти объявили победу действующего главы государства Николаса Мадуро. После этого в Каракасе начались столкновения между полицией и протестующими. Полиция и национальная гвардия перекрыли путь демонстрантам у президентского дворца Мирафлорес и применили слезоточивый газ.

Ранее сообщалось, что Мадуро посетит Россию одной из первых после переизбрания.

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