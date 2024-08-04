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Неизвестный обстрелял молодого человека из пневматического пистолета в Ленобласти

«78.ru»: в Ленобласти неизвестный выстрелил в прохожего из пневматики

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Shutterstock

В Сосновом Бору Ленинградской области 25-летний мужчина получил травмы головы в результате нападения неизвестного с пневматическим пистолетом. Об этом сообщает «78.ru».

Инцидент произошел во дворах жилых домов по проспекту Героев, неизвестный злоумышленник несколько раз выстрелил в прохожего из пневматического пистолета.

Пострадавший, 25-летний житель города Сосновый Бор, обратился за медицинской помощью, у него диагностированы ранения левой лобно-височной области, нижней челюсти, левого локтевого сустава и левой кисти. Россиянина отпустили на амбулаторное лечение в удовлетворительном состоянии. Личность стрелявшего и обстоятельства произошедшего устанавливают сотрудники правоохранительных органов.

До этого сообщалось, что полиция задержала мужчину, выстрелившего из пневматического пистолета в 10-летнюю девочку на детской площадке в Колпино в Санкт-Петербурге. Им оказался 47-летний безработный, проживающий в Петербурге. По факту стрельбы возбуждено уголовное дело.

Ранее в Петербурге подростки выстрелили мужчине в лицо из-за замечания.

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