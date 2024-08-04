В Шебекино женщина погибла при атаке жилого дома дроном ВСУ

В Шебекино в результате атаки беспилотника Вооруженных сил Украины (ВСУ) по многоквартирному дому погибла женщина. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.

«От полученных ран женщина скончалась на месте до приезда медиков», — написал он.

Всего, по его словам, три населенных пункта Белгородской области подверглись атакам со стороны ВСУ.

В Шебекино при атаке трех дронов повреждено остекление и внутренняя отделка в квартирах двух домов. Еще два беспилотника нанесли удары по двум частным домам, загорелись кровли.

В селе Салтыково FPV-дрон атаковал автобус сельскохозяйственного предприятия. В селе Петровка беспилотник ударил по легковому автомобилю — он полностью сгорел.

До этого Гладков сообщил, что приграничные районы Белгородской области за прошедшие сутки были атакованы 40 украинскими беспилотниками, пострадали восемь человек. По его данным, 3 августа по семи приграничным районам Белгородской области было выпущено 85 снарядов.

Ранее в России создали систему защиты важных объектов от атак беспилотников.