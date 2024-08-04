Три человека погибли в Москве при столкновении автомобиля с деревом

Автомобиль врезался в дерево в Новой Москве, в результате ДТП погибли три человека. Об этом сообщается в Telegram-канале Госавтоинспекции Москвы.

«Сегодня около 5 часов утра на выезде из села Ознобишино на Варшавское шоссе водитель автомобиля «Пежо» не справился с управлением и совершил наезд на препятствие (дерево)», — говорится в сообщении.

В результате аварии погибли водитель и два пассажира.

По данному факту проводится проверка, добавили в Госавтоинспекции.

В ночь на 4 августа на северо-западе Москвы автомобиль влетел в остановку после столкновения с другим. Виновник аварии вел себя странно и пытался сопротивляться сотрудникам ГАИ и полицейским. Рядом с машиной очевидцы заметили бутылку из-под водки. Предположительно, мужчина был сильно пьян.

До этого сообщалось, что пьяная россиянка спровоцировала ДТП и сбежала, пока родственники сидели в горящей машине.

Ранее был назван психологический фактор, повышающий риск ДТП.