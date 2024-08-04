Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В Башкирии работник автосервиса угнал машину клиента, чтобы съездить за запчастями

В Башкирии инспекторы задержали автослесаря, который угнал машину у клиента

В Башкирии автослесарь катался на машине клиента и попался полиции в алкогольном опьянении. Об этом рассказал глава башкирской Госавтоинспекции Владимир Севастьянов.

В Калтасинском районе экипаж ГИБДД остановил для проверки автомобиль ВАЗ-2111. За рулем оказался мужчина без водительских прав, от которого исходил запах алкоголя.

Также выяснилось, что машина принадлежит клиенту водителя, который оставил ее на ремонт в автосервисе. Со слов слесаря, у него не оказалось нужных запчастей, и он решил съездить за ними в магазин на этом же автомобиле.

Угонщика отправили под арест на 12 суток за управление транспортным средством в состоянии опьянения. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее россиянин за ночь угнал машину и мотоцикл, но так и не смог добраться до нужного ему места.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами