В Башкирии работник автосервиса угнал машину клиента, чтобы съездить за запчастями

В Башкирии автослесарь катался на машине клиента и попался полиции в алкогольном опьянении. Об этом рассказал глава башкирской Госавтоинспекции Владимир Севастьянов.

В Калтасинском районе экипаж ГИБДД остановил для проверки автомобиль ВАЗ-2111. За рулем оказался мужчина без водительских прав, от которого исходил запах алкоголя.

Также выяснилось, что машина принадлежит клиенту водителя, который оставил ее на ремонт в автосервисе. Со слов слесаря, у него не оказалось нужных запчастей, и он решил съездить за ними в магазин на этом же автомобиле.

Угонщика отправили под арест на 12 суток за управление транспортным средством в состоянии опьянения. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее россиянин за ночь угнал машину и мотоцикл, но так и не смог добраться до нужного ему места.