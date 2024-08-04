В Екатеринбурге учителя ОБЖ обвинили в совращении школьницы

В Екатеринбурге учителя ОБЖ подозревают в совращении восьмиклассницы, мужчина пригласил девочку к себе домой и вступил с ней в интимную связь. Об этом сообщает «Е1».

Инцидент произошел весной 2024 года, 15-летняя школьница пришла в гости к 32-летнему учителю ОБЖ. Спустя месяц она призналась матери, что у нее была интимная связь с педагогом, женщина обратилась в правоохранительные органы.

Учителя задержали, он сознался в содеянном и заявил, что близость была добровольной. Мужчина уволился из школы, его обвиняют в развратных действиях по отношению к несовершеннолетней. В региональном СК произошедшее не прокомментировали.

До этого сообщалось, что в штате Калифорния будут судить педагога средней школы, женщину обвиняют в сексуальном насилии над несовершеннолетним учеником. Учительница несколько лет домогалась мальчика, она писала ему сообщения непристойного содержания, а в октябре 2023 года вступила с ребенком в интимную связь в школьном классе. Американка призналась в совершенном преступлении, ей может грозить до четырех лет заключения.

Ранее в Москве учителя истории, развратившего школьницу, отправили под арест.