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Юрист предупредила, что за сбор грибов можно сесть в тюрьму

Адвокат Кудерко: за сбор краснокнижных грибов назначают штраф и тюремный срок

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Martins Vanags/Shutterstock/FOTODOM

Любителям тихой охоты необходимо ознакомиться с перечнем грибов из Красной книги, чтобы не получить штраф до миллиона рублей или до четырех лет колонии. Об этом сообщила адвокат Елена Кудерко, передает агентство »Прайм».

Она напомнила, что уголовную ответственность за уничтожение особо ценных грибов ввели в 2023 году.

В качестве примера Кудерко привела гриб рядовка мацутакэ (tricholoma matsutake), который попал под защиту законодательства только в нынешнем грибном сезоне. По ее словам, за сбор краснокнижных грибов также предусмотрена конфискация орудия добычи (как правило, это нож и корзина).

В конце июля в Башкирии местный житель Владимир Куприянов сделал во время пробежки необычную находку: гигантские грибы — дождевики. По словам мужчины, общий вес «улова» составил более 20 кг. Самый большой дождевик весил около шести килограммов.

Ранее ученые разработали «живой» биоматериал на основе грибов для авиации и космоса.

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