У следствия есть десять свидетелей по делу сенатора Савельева

У следователей есть свидетели по уголовному делу сенатора Дмитрия Савельева. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на материалы.

«У следственных органов есть как минимум 10 свидетелей по данному уголовному делу», — уточнили в сообщении.

Накануне стало известно, что двух фигурантов дела Савельева арестовали в марте. Среди задержанных — Юрий Нефедов, в отношении которого дело возбудили 19 марта. В его материалах обратили внимание, что Нефедов ранее не был судим, имеет заболевания и является ветераном боевых действий в Афганистане.

2 августа правоохранители задержали Дмитрия Савельева прямо на выходе с заседания Совета Федерации. Его подозревают в причастности к организации покушения. Позже стало известно, что генеральный прокурор России Игорь Краснов выступил с обращением в Совфед о лишении неприкосновенности задержанного сенатора.

Ранее супруга задержанного сенатора Савельева рассказала, что муж просил ее не приезжать в РФ.