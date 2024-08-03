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В Краснодарском крае остались без воды 50 тыс. человек

В Краснодарском крае из-за аварии остались без водоснабжения 50 тыс. человек

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Depositphotos

В Краснодарском крае из-за аварии остались без водоснабжения 50 тыс. человек. Об этом сообщает ТАСС.

«Подача ресурса нарушена в Ахтанизовском, Вышестеблиевском, Запорожском, Новотаманском, Таманском, Сенном, Фонталовском сельских поселениях. В зоне отключения остаются больше 50 тысяч человек», — сообщили в администрации региона.

Устранением аварии занимаются четыре бригады специалистов с использованием четырех единиц спецтехники. Продолжаются сварочные работы. Кубанские власти собирают заявки населения на подвоз воды.

До этого МЧС объявило предупреждение в Краснодарском крае на 3 и 4 августа из-за чрезвычайно высокой пожароопасности.

Сообщается, что в регионе 3 и 4 августа ожидается чрезвычайная пожароопасность пятого класса на Черноморском побережье и пожароопасность четвертого класса — в других районах.

Ранее в Джанкое ограничили подачу воды из-за 13 прорывов сетей водоснабжения.

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