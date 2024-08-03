В Бурятии ввели режим ЧС после происшествия с мостом

Режим чрезвычайной ситуации (ЧС) ввели в Заиграевском районе республики Бурятия, где из-за сильных дождей под водой оказались несколько участков дорог и смыло мост. Об этом сообщил Минтранс республики на странице во «ВКонтакте».

В ведомстве рассказали, что министр транспорта республики Александр Гоге, глава района Виталий Шальков и представители МЧС объезжают потопленные села.

В настоящее время под водой находятся местные дороги в Горхоне, Дархите, Челутае. В Горхоне, где был смыт мост, под угрозой была и железнодорожная инфраструктура, но противоразмывный поезд провел все необходимые мероприятия по укреплению откосов и насыпей.

«Ситуация сложная не только в сельском поселении Горхонское, но и в Новоильинском Челутае 24 между дорогами между Саган-Нуром и Шабуром. К сожалению пока какие-то восстановительные мероприятия произвести невозможно. По воде, по продуктам вопросы с населением решены, если появятся вопросы готовы их оперативно решать», — цитирует Минтранс главу Заиграевского района.

В настоящее время проезд полностью ограничен в село Горхон, там затоплены две подъездные дороги, в остальных населенных пунктах проезд ограничен частично.

До этого сообщалось, что в улусе Амгалантуй и селе Хонхолой жителей отрезало от транспортного сообщения после размытия моста.

Ранее появилось видео с автомобилем, который отбросило на дом при наводнении в Бурятии.