Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В Светлогорске более 30 детей отравились в детском лагере

Роспотребнадзор: в Светлогорске 32 ребенка отравились в детском лагере «Огонек»

close
100%
Shutterstock

В Светлогорске Калининградской области 32 ребенка получили кишечную инфекцию в детском лагере «Огонек». Об этом сообщает пресс-служба Роспотребнадзора в официальном Telegram-канале.

Отмечается, что региональное управление Роспотребнадзора приступило к эпидемиологическому расследованию и проведению противоэпидемических мероприятий по факту произошедшего.

По данным ведомства, всего признаки отравления зафиксированы у 32 детей, пятеро из них госпитализированы. Заболевание протекает преимущественно в легкой форме, состоянию детей ничего не угрожает, заверили в службе по надзору.

Специалисты взяли пробы воды, еды и готовой пищевой продукции в лагере для установления причин отравления детей. Проверены также сотрудники учреждения.

В ходе эпидемиологического расследования удалось выяснить, что был нарушен противоэпидемический режим. Заболели сотрудники предприятия, но их не стали сразу отстранять от работы, это и привело к распространению инфекции.

Специалистами Роспотребнадзора принято решение о досрочном приостановлении смены в лагере «Огонек» с 03 августа. Ситуация находится на контроле регионального управления ведомства. Противоэпидемические мероприятия продолжаются.

В конце июля сообщалось, что в Челябинской области пять детей, отдыхавших в детском оздоровительном лагере «Отважных», получили отравление.

Ранее дети массово отравились на всероссийском турслете в Северной Осетии.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами