В Светлогорске более 30 детей отравились в детском лагере

В Светлогорске Калининградской области 32 ребенка получили кишечную инфекцию в детском лагере «Огонек». Об этом сообщает пресс-служба Роспотребнадзора в официальном Telegram-канале.

Отмечается, что региональное управление Роспотребнадзора приступило к эпидемиологическому расследованию и проведению противоэпидемических мероприятий по факту произошедшего.

По данным ведомства, всего признаки отравления зафиксированы у 32 детей, пятеро из них госпитализированы. Заболевание протекает преимущественно в легкой форме, состоянию детей ничего не угрожает, заверили в службе по надзору.

Специалисты взяли пробы воды, еды и готовой пищевой продукции в лагере для установления причин отравления детей. Проверены также сотрудники учреждения.

В ходе эпидемиологического расследования удалось выяснить, что был нарушен противоэпидемический режим. Заболели сотрудники предприятия, но их не стали сразу отстранять от работы, это и привело к распространению инфекции.

Специалистами Роспотребнадзора принято решение о досрочном приостановлении смены в лагере «Огонек» с 03 августа. Ситуация находится на контроле регионального управления ведомства. Противоэпидемические мероприятия продолжаются.

В конце июля сообщалось, что в Челябинской области пять детей, отдыхавших в детском оздоровительном лагере «Отважных», получили отравление.

Ранее дети массово отравились на всероссийском турслете в Северной Осетии.