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Автомеханика из Воронежа обвинили в госизмене и покушении на теракт

«Осторожно, новости»: жителя Воронежа обвинили в госизмене и покушении на теракт

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Евгений Биятов/РИА Новости

Автомеханика из Воронежа обвинили в госизмене и покушении на теракт. Об этом сообщил Telegram-канал «Осторожно, новости».

По данным канала, 38-летний Артем Лозовой в 2023 году был подписан на антивоенные страницы и его оштрафовали на 30 тысяч рублей за репост видео с одной из них.

Несколько месяцев спустя Лозового обвинили уже в подготовке теракта и незаконном обороте взрывчатки. В подготовке какого именно теракта обвиняют Лозового, не уточняют. Мужчина находится под стражей как минимум с ноября 2023 года. Недавно его дело поступило в военный суд, ему грозит пожизненное заключение.

Накануне в Ростове-на-Дону вынесли приговор по делу о подготовке теракта в здании полиции. Пятеро обвиняемых — Тимурлан Гогуев, Анзор Кахунов, Гегам Ростомян, Сабиля Мамедова и Даниил Камнев — признаны виновными сразу по нескольким статьям Уголовного кодекса, включая содействие терроризму, участие в деятельности экстремистской организации и незаконное изготовление взрывчатки. По независящим от них причинам преступление не было доведено до конца, их задержали весной 2021 года.

Ранее в России зафиксировали рекордный уровень преступлений террористического характера.

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