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Дрон ВСУ повредил линию электропередачи в Белгородской области

Гладков: в Белгородской области из-за атаки ВСУ на село Солохи повреждена ЛЭП

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Depositphotos

В селе Солохи Белгородской области после атаки беспилотника Вооруженных сил Украины (ВСУ) повреждена линия электропередачи (ЛЭП). Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.

По его словам, пострадавших нет. В результате атаки повреждена линия электропередачи. В селе на нескольких улицах — отключение электроэнергии.

Губернатор также добавил, что аварийные службы в ближайшее время приступят к устранению последствий.

До этого Гладков сообщал, что в селе Салтыково после атаки дрона-камикадзе ВСУ пострадал водитель автомобиля. По его словам, мужчина получил осколочные ранения правой кисти. Бригада скорой помощи оказала ему медицинскую помощь на месте.

В Минобороны РФ сообщили, что системы противовоздушной обороны в ночь на 3 августа перехватили и уничтожили в общей сложности 75 беспилотных летательных аппаратов ВСУ над регионами России.

Ранее Гладков попал под обстрел ВСУ во время пробежки.

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