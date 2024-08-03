Дрон ВСУ повредил линию электропередачи в Белгородской области

В селе Солохи Белгородской области после атаки беспилотника Вооруженных сил Украины (ВСУ) повреждена линия электропередачи (ЛЭП). Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.

По его словам, пострадавших нет. В результате атаки повреждена линия электропередачи. В селе на нескольких улицах — отключение электроэнергии.

Губернатор также добавил, что аварийные службы в ближайшее время приступят к устранению последствий.

До этого Гладков сообщал, что в селе Салтыково после атаки дрона-камикадзе ВСУ пострадал водитель автомобиля. По его словам, мужчина получил осколочные ранения правой кисти. Бригада скорой помощи оказала ему медицинскую помощь на месте.

В Минобороны РФ сообщили, что системы противовоздушной обороны в ночь на 3 августа перехватили и уничтожили в общей сложности 75 беспилотных летательных аппаратов ВСУ над регионами России.

Ранее Гладков попал под обстрел ВСУ во время пробежки.