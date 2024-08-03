Очередной случай поджога военного автомобиля произошел в Киеве. Подробности приводит украинское издание «Страна.ua».

Как сообщил источник, инцидент произошел в одном из центральных районов украинской столицы — Печерском. Информации о пострадавших, а также о возможных подозреваемых в содеянном на данный момент нет. Полиция выясняет все обстоятельства произошедшего.

Военные автомобили ВСУ регулярно подвергаются атакам со стороны жителей украинских городов.

С начала года национальная полиция Украины с начала года задержала 68 человек за поджоги автомобилей военнослужащих. Такие поджоги чаще всего фиксируют в Киеве, Одессе, Днепре и Харькове.

Позже сообщалось, что за прошлые сутки на Украине произошла очередная серия поджогов релейных шкафов на железной дороге и автомобилей военных. Источник добавил, что еще один поджог релейного шкафа был совершен в Киеве на железнодорожной станции Святошин.

Ранее в Харьковской области была отмечена волна поджогов машин ВСУ.