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Мошенники убедили 65-летнюю пенсионерку перевести им 17,3 млн рублей

В Нижнем Новгороде пенсионерка лишилась 17,3 млн рублей, поговорив с мошенниками

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Ilya Naymushin/Reuters

Жительница Нижнего Новгорода отдала все накопления и взяла крупный кредит, поверив мошенникам. Об этом сообщает УМВД региона.

С заявлением в правоохранительные органы обратилась 65-летняя нижегородка. Женщина рассказала, что стала жертвой мошенников. Сначала ей в одном из мессенджеров пришло сообщение, якобы от бывшего руководителя, который сообщил, что ее объявили в розыск.

С пенсионеркой связались лжеполицейские, они запугали россиянку, заявив, что на нее возбуждено уголовное дело за несколько переводов, совершенных от ее имени в недружественную страну. Чтобы отменить сомнительные транзакции, пенсионерку убедили оформить кредит на сумму 980 тыс. рублей и перевести деньги на указанные мошенниками реквизиты.

Затем женщину вынудили обналичить все свои накопления и также перевести средства на «безопасные» счета. Общий ущерб составил 17,3 млн рублей. Возбуждено уголовное дело о мошенничестве в особо крупном размере, санкция данной статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 10 лет.

Ранее петербургская пенсионерка доверилась мошенникам и лишилась почти 8 млн рублей.

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