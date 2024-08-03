Отец вундеркинда Алисы Тепляковой пожаловался на проблему с жильем

Отец принятой в МГУ в девять лет Алисы Тепляковой Евгений на своем YouTube-канале пожаловался на сложную ситуацию с жильем. Мужчина рассказал, что их семью пытаются выселить из съемной квартиры.

Евгений заявил, что владелец квартиры выломал дверь, когда в доме были беременная мать Алисы и дети. Жена Теплякова вызвала полицейских, но они не приехали, утверждает многодетный отец. По его словам, собственник давит на правоохранительные органы.

Тепляков-старший пожаловался, что полицейские собираются силой выгнать семью из законно арендованного помещения, за которое они платят 90 тысяч рублей в месяц. Однако причины такого поведения владельца квартиры Тепляков не уточнил.

До этого Евгений Тепляков назвал жилищные условия своей семьи из десяти человек чудовищными. В своем видео Тепляков обратился к властям с просьбой «не заворачивать» заявку семьи на постановку на жилищный учет как нуждающейся в улучшении условий. Он напомнил, что вся семья проживает в квартире размером в 30 квадратных метров и отметил, что они с женой «вынуждены многим жертвовать, чтобы учить детей».

В середине июля Евгений заявлял, что его многодетная семья ожидает пополнения. Но мужчина посетовал, что на его семью обрушивается волна хейта от общественных деятелей, которые «говорят, кому рожать, а кому — нет».

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