Выплаты после ЧП в Нижнем Тагиле уже получили 24 человека

24 жителя дома, частично обрушившегося в Нижнем Тагиле, уже получили выплаты за утрату имущества. Об этом сообщил начальник ГУ МЧС России по Свердловской области Виктор Теряев, передает ТАСС.

3 августа в департаменте информационной политики региона сообщили об увеличении размера выплаты за полную утрату имущества с 150 тысяч до 500 тысяч рублей на каждого члена семьи.

Теряев уточнил, что 24 человека получили выплаты по 500 тысяч рублей.

Два подъезда пятиэтажного жилого дома на Сибирской, 81 в микрорайоне Вагонка в Нижнем Тагиле обрушились утром 1 августа в результате взрыва бытового газа. В Дзержинском районе, где расположен дом, введен режим чрезвычайной ситуации. Следственный комитет России возбудил уголовное дело по статье о «выполнении работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей» (ст. 238 УК РФ).

По последним данным, в результате ЧП пострадали 26 человек.

Ранее в Нижнем Тагиле закончили поисковую операцию после взрыва газа в доме.