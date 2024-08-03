Свердловский губернатор назвал сроки демонтажа в разрушенном в Нижнем Тагиле доме

Демонтаж в частично разрушенном в результате взрыва бытового газа доме в Нижнем Тагиле будет закончен за два-три дня. Об этом сообщил глава Свердловской области Евгений Куйвашев, передает РИА Новости.

По его словам, площадка была передана актом в администрацию города, которая, в свою очередь, заключила договор на окончательный демонтаж утраченного имущества, дома. В настоящее время ведутся работы.

Два подъезда пятиэтажного жилого дома на Сибирской, 81 в микрорайоне Вагонка в Нижнем Тагиле обрушились утром 1 августа в результате взрыва бытового газа. В Дзержинском районе, где расположен дом, введен режим чрезвычайной ситуации. Следственный комитет России возбудил уголовное дело по статье о «выполнении работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей» (ст. 238 УК РФ).

По последним данным, в результате ЧП пострадали 26 человек.

Ранее в Нижнем Тагиле закончили поисковую операцию после взрыва газа в доме.