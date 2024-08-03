Бывшему министру энергетики Подмосковья Самарину могут предъявить новое обвинение

Бывшему министру энергетики Московской области Александру Самарину, находящемуся под домашним арестом по уголовному делу о злоупотреблении полномочиями, могут предъявить еще одно обвинение. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на правоохранительные органы.

По словам собеседника агентства, расследование на делу экс-чиновника продолжается, еще предстоит завершить несколько судебных экспертиз, а также предъявить Самарину новое обвинение и допросить в качестве обвиняемого.

С чем связано новое обвинение, не уточняется.

Басманный суд Москвы 19 апреля предписал домашний арест Самарину на полтора месяца в связи с совершением преступления по ч. 3 ст. 285 УК РФ (Злоупотребление должностными полномочиями).

Согласно информации суда, Самарин знал о неэффективности и формальном подходе реализованных мероприятий по подготовке объектов теплоснабжения в городе Подольске. Несмотря на это, он не позаботился о том, чтобы работа комиссий по приемке объектов теплоснабжения была обеспечена надлежащим образом, не проследил за обеспечением жителей Подмосковья горячей водой и отоплением.

В результате произошла авария на трубопроводе теплосети, которая привела к повреждению единой теплосистемы микрорайона в Подольске. Из-за аварии был введен режим чрезвычайной ситуации, жителям микрорайона, организациям и бюджету Московской области был причинен значительный материальный ущерб.

Ранее власти Подмосковья пообещали возместить ущерб от отключения тепла жителям Климовска.