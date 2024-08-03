В ЕС опасаются «новой чумы» из-за опасного наркотика

Член Европарламента (ЕП) от Италии Паоло Инселвини в своем письме к Еврокомиссии (ЕК) заявил, что рост популярности в Евросоюзе (ЕС) наркотика фентанила может привести к новой «черной чуме» в регионе. Об этом сообщила «Лента.ру».

По его словам, популярность наркотиков и опиоидов в Европейском союзе растет. Только в 2021 году запрещенные вещества употребляли 87,4 млн граждан Европы, из которых миллион человек приобретали опиоиды без медицинских предписаний.

Он отметил, что сейчас растет распространение таких запрещенных веществ, как фентанил, и становится неконтролируемым бедствием в США. В итоге такая тенденция может привести к разрушению миллионов жизней и в Европе, уверен политик.

«Учитывая, что фентанил, также известный как «наркотик-зомби», продается дешево и становится все более доступным на нашем континенте, он может стать новой «черной чумой» в Европе», — заключил он.

Парламентарий в своем письме призвал Еврокомиссию повлиять на опасную тенденцию. Он также задался вопросом, как ЕК намерена ограничить распространение этого опасного наркотика в Европе и стремится ли она вовсе ограничить его применение в медицинских целях, чтобы избежать зависимости у миллионов граждан.

Ранее главный поставщик наркотика фентанила сдался американским властям.