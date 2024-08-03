Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В ЕС опасаются «новой чумы» из-за опасного наркотика

Член ЕП Инселвини заявил, что популярность фентанила может привести к новой чуме

close
100%
Depositphotos

Член Европарламента (ЕП) от Италии Паоло Инселвини в своем письме к Еврокомиссии (ЕК) заявил, что рост популярности в Евросоюзе (ЕС) наркотика фентанила может привести к новой «черной чуме» в регионе. Об этом сообщила «Лента.ру».

По его словам, популярность наркотиков и опиоидов в Европейском союзе растет. Только в 2021 году запрещенные вещества употребляли 87,4 млн граждан Европы, из которых миллион человек приобретали опиоиды без медицинских предписаний.

Он отметил, что сейчас растет распространение таких запрещенных веществ, как фентанил, и становится неконтролируемым бедствием в США. В итоге такая тенденция может привести к разрушению миллионов жизней и в Европе, уверен политик.

«Учитывая, что фентанил, также известный как «наркотик-зомби», продается дешево и становится все более доступным на нашем континенте, он может стать новой «черной чумой» в Европе», — заключил он.

Парламентарий в своем письме призвал Еврокомиссию повлиять на опасную тенденцию. Он также задался вопросом, как ЕК намерена ограничить распространение этого опасного наркотика в Европе и стремится ли она вовсе ограничить его применение в медицинских целях, чтобы избежать зависимости у миллионов граждан.

Ранее главный поставщик наркотика фентанила сдался американским властям.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами