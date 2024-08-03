Во Владивостоке арестовали подозреваемого в обрушении деталей потолка аквапарка

Суд отправил под арест главного инженера комплекса «Акватория» Игоря Черемисина, которого подозревают в отсутствии должной организации по техобслуживанию помещений, из-за чего произошло обрушение части металлических конструкций на людей. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу региональной прокуратуры.

«Игорь Черемисин подозревается в том, что, находясь в должности главного инженера ООО «Акватория», не обеспечил должной организации работ по техническому обслуживанию и эксплуатации помещений водного комплекса, <...> вследствие чего вечером 1 августа 2024 года на втором этаже комплекса произошло обрушение элементов алюминиевого подвесного реечного потолка», — указано в сообщении.

В результате обрушения деталей потолка пострадали восемь человек — в том числе двое детей.

До этого главный инженер водного комплекса «Акватория», где накануне обрушилась часть потолка, был задержан во Владивостоке.

Ранее в Астрахани около входа в жилой дом рухнула часть крыши.