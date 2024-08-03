Замгубернатора российского региона признал вину по делу о взяточничестве

Заместитель губернатора Тюменской области Вячеслав Вахрин признал вину по делу о получении взятки в размере 18,7 млн рублей. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на правоохранителей.

Другой фигурант этого уголовного дела — директор ООО «Специализированный застройщик Восток Девелопмент» Алексей Гоцык — также на допросе признал вину, сообщил собеседник агентства.

По данным следствия, в декабре 2022 года Вахрин получил от Гоцыка взятку в виде имущественной выгоды в размере 18 миллионов 760 тысяч рублей при покупке недвижимости в Тюмени. За полученные средства чиновник помог предпринимателю в вопросах развития его бизнеса в регионе. При этом замгубернатора воспользовался своим служебным положением.

8 июня Басманный суд Москвы арестовал Вахрина и Гоцыка до 6 августа. Чиновнику грозит лишение свободы на срок до 15 лет.

Ранее сообщалось, что заместитель губернатора Тюменской области пытался сбежать от следствия.