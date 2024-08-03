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Пробка у Крымского моста превысила тысячу автомобилей

Очередь у Крымского моста со стороны Кубани превысила 1000 машин

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Более тысячи автомобилей выстроились в очередь у Крымского моста со стороны Тамани. Об этом сообщает Telegram-канал оперативной службы по освещению ситуации на мосту.

«В очереди со стороны Тамани находится 1050 транспортных средств. Время ожидания более трех часов», — отмечается в сообщении, которое было опубликовано в 05:00 мск.

При этом со стороны Керчи автомобильной «пробки» перед пунктом досмотра не наблюдается.

За час до этого перед мостом стояли 990 транспортных средств. 3 августа с 00.00 до 4.00 по мск количество машин в очереди удвоилось.

1 августа глава главного управления разведки Министерства обороны Украины Кирилл Буданов (внесен в РФ в список террористов и экстремистов) заявил, что Вооруженные силы Украины могут разрушить Крымский мост в ближайшие месяцы.

До этого глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий заверил, что Крымский мост находится под надежной защитой.

Ранее в Госдуме призвали увеличить число пунктов досмотра на Крымском мосту.

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