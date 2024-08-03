Около тысячи автомобилей застряли в пробке у Крымского моста

Почти тысяча автомобилей выстроилась в очередь на Крымский мост со стороны Тамани. Об этом сообщает Telegram-канал оперативной службы по освещению ситуации на мосту.

«В очереди со стороны Тамани находится 990 транспортных средств», — отмечается в сообщении, которое было опубликовано в 04:00 мск.

По данным канала, время ожидания составляет около трех часов. При этом со стороны Керчи автомобильной «пробки» перед пунктом досмотра не наблюдается.

В 03:00 мск очередь была меньше — 726 машин со стороны Тамани. Со стороны Керчи «пробка» отсутствовала.

До этого на подъезде к Крымскому мосту скопились более 1020 легковых машин. Время ожидания в очереди превышало три часа.

1 августа глава главного управления разведки Министерства обороны Украины Кирилл Буданов (внесен в РФ в список террористов и экстремистов) заявил, что Вооруженные силы Украины могут разрушить Крымский мост в ближайшие месяцы.

Ранее водителям рассказали, как избежать пробок при движении по Крымскому мосту.