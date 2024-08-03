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Прокуратура требует изъять имущество замглавы МЧС Краснодарского края

ГП просит изъять имущество замглавы МЧС Кубани Симоненко и его семьи

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МЧС России

Генеральная прокуратура подала иск в краснодарский суд, требуя изъять имущество заместителя начальника ГУ МЧС по Краснодарскому краю Сергея Симоненко и его семьи. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на материалы суда.

Отмечается, что иск подан от имени первого заместителя генерального прокурора Анатолия Разинкина. Ответчиком по иску выступают сам Симоненко, его супруга, двое дочерей, зять и отец.

Источник в правоохранительных органах агентства уточнил, что у него и членов семьи обнаружено имущество, которое не подтверждено легальными доходами.

«Это же стало основанием представления Генпрокуратуры в адрес руководства МЧС с требованием уволить Симоненко по отрицательным мотивам», — добавил источник.

О задержании замначальника ГУ МЧС по Краснодарскому краю стало известно 1 августа. Симоненко занимал этот пост с октября 2023 года. Получил медаль «За отвагу» и медаль ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени.

Ранее сотрудники МЧС попали под обстрел в российском регионе.

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