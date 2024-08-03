В Одессе произошли взрывы на фоне воздушной тревоги

В Одессе на юге Украины произошли взрывы. Об этом сообщил мэр города Геннадий Труханов в своем Telegram-канале.

«Ракета в нашем направлении. В укрытие!», — написал он.

Также он предупредил горожан об опасности атаки беспилотников.

Судя по данным онлайн-карты министерства цифровой трансформации Украины, в 12 областях Украины объявлена воздушная тревога.

2 августа координатор николаевского подолья Сергей Лебедев сообщил, что Вооруженные силы РФ уничтожили в Одессе две системы противовоздушной обороны. Предположительно, речь идет об американских зенитно-ракетных системах Patriot, отметил он. По словам подпольщика, взрывы были зафиксированы в районе поселка Котовского, где находится военная часть.

Российские военные начали наносить удары по украинской инфраструктуре с октября 2022 года, вскоре после взрыва на Крымском мосту. С тех пор воздушная тревога объявляется регулярно в различных регионах Украины, нередко на всей территории страны.

Ранее на Украине заявили, что российская авиация стала сбрасывать в 16 раз больше бомб.