В Ростовской области сбили три беспилотника

Системы противовоздушной обороны (ПВО) сбили три беспилотных летательных аппарата (БПЛА) на севере Ростовской области. Об этом в своем Telegram-канале сообщил глава региона Василий Голубев.

По его словам, подразделения сил ПВО «продолжают работу по отражению воздушной атаки».

В результате уничтожения беспилотников никто не пострадал.

В ночь на 27 июля на территории Ростовской области сработали средства радиоэлектронной борьбы. Они уничтожили два украинских дрона, пытавшихся нанести удары по объектам на территории РФ. Как рассказал Голубев, в результате атаки никто из местных жителей не пострадал.

26 июля в селе Несветай, расположенном в Мясниковском районе Ростовской области, упали обломки сбитого беспилотника ВСУ. По словам главы региона, из-за этого два частных домовладения получили повреждения.

Ранее в Ростовской области за одну ночь уничтожили сразу 26 украинских БПЛА.