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Исламисты заявили о взятии в заложники двух россиян в Нигере

AFP: боевики GSIM заявили о захвате двух российских граждан в заложники в Нигере

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Thierry Gouegnon/Reuters

Группа поддержки ислама и мусульман (GSIM), связанная с «Аль-Каидой» (организация запрещена в России), обнародовала видеозапись, в которой утверждает, что взяла в заложники двух россиян на юго-западе Нигера в Африке. Об этом сообщает агентство Франс Пресс (AFP).

В публикации отмечается, что на кадрах двое мужчин, назвавшихся гражданами России, заявили, что их похитили в Мбанге.

Один из заложников назвал себя геологом по имени «Юрит». Он сообщил, что родился в России, но жил на Украине. Второй представился «Грегом» и рассказал, что приехал в Нигер месяц назад для работы на российскую компанию.

Район Мбанга, расположенный в регионе Тиллабери недалеко от границ Буркина-Фасо и Мали, богат золотыми месторождениями. Он часто становится целью джихадистских группировок, таких как GSIM и «Исламское государство» (организация запрещена в России). В июне 2021 года в Мбанге были похищены два гражданина Китая, которые были освобождены лишь через девять месяцев. В феврале 2024 года в том же районе были освобождены трое итальянцев, похищенных группировкой GSIM в мае 2022 года.

Ранее журналистка рассказала подробности нападения туарегов на колонну ЧВК «Вагнер» в Мали.

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