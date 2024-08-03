Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Стало известно, в каком состоянии находятся пострадавшие при обрушении дома в Нижнем Тагиле

В больницах находятся 11 пострадавших при обрушении пятиэтажки в Нижнем Тагиле

close
100%
РИА Новости

Помощник министра здравоохранения России Алексей Кузнецов заявил, что в больницах находятся 11 пострадавших при обрушении дома в Нижнем Тагиле. Его слова передает РИА Новости.

«На стационарном лечении находятся 11 пострадавших в происшествии в Нижнем Тагиле, среди них пятеро детей. Состояние пяти пострадавших, в том числе двоих детей, врачи оценивают как тяжелое», — поделился Кузнецов.

Еще пять пострадавших, включая двоих несовершеннолетних, получили медицинскую помощь амбулаторно. С пострадавшим и их родственниками работают психологи.

1 августа в результате взрыва газовоздушной смеси в многоэтажном доме в Нижнем Тагиле произошло обрушение двух подъездов. Дом находится в микрорайоне Вагонка на улице Сибирской, №81. Число пострадавших при обрушении дома в Нижнем Тагиле возросло до 21, в их числе 10 детей.

Отмечается, что взрыв газа не привел к возникновению пожара.

Ранее в МЧС рассказали, кого не удалось спасти при обрушении дома в Нижнем Тагиле.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами