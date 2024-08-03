Стало известно, в каком состоянии находятся пострадавшие при обрушении дома в Нижнем Тагиле

Помощник министра здравоохранения России Алексей Кузнецов заявил, что в больницах находятся 11 пострадавших при обрушении дома в Нижнем Тагиле. Его слова передает РИА Новости.

«На стационарном лечении находятся 11 пострадавших в происшествии в Нижнем Тагиле, среди них пятеро детей. Состояние пяти пострадавших, в том числе двоих детей, врачи оценивают как тяжелое», — поделился Кузнецов.

Еще пять пострадавших, включая двоих несовершеннолетних, получили медицинскую помощь амбулаторно. С пострадавшим и их родственниками работают психологи.

1 августа в результате взрыва газовоздушной смеси в многоэтажном доме в Нижнем Тагиле произошло обрушение двух подъездов. Дом находится в микрорайоне Вагонка на улице Сибирской, №81. Число пострадавших при обрушении дома в Нижнем Тагиле возросло до 21, в их числе 10 детей.

Отмечается, что взрыв газа не привел к возникновению пожара.

Ранее в МЧС рассказали, кого не удалось спасти при обрушении дома в Нижнем Тагиле.