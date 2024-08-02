На Новом Арбате в Москве эвакуировали посетителей кинотеатра

Посетителей кинотеатра «Октябрь» на Новом Арбате в Москве эвакуировали. Об этом сообщает РИА Новости.

По информации агентства, причина эвакуации кинотеатра неизвестна.

«Пока что в данный момент нет (кинотеатр не работает. — «Газета.Ru»). У нас была эвакуация», — пояснила агентству администратор учреждения.

Она добавила, что на данный момент кинопоказ не восстановлен.

Как сообщает Telegram-канал «Осторожно, Москва», гостей попросили покинуть здание кинотеатра по громкой связи.

До этого сообщалось, что на востоке Москвы эвакуируют торговый центр «Город Лефортово». У входа в ТЦ работали кинологи и правоохранители.

30 июля сообщалось, что в Советском районном суде Омска вынесли приговор 20-летнему местному жителю, который массово рассылал ложные сообщения о минировании объектов в России и Белоруссии.

Ранее в Екатеринбурге эвакуировали «Ельцин-центр» из-за угрозы террористической опасности.