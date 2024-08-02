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Названо количество детей, погибших при обрушении жилого дома в Нижнем Тагиле

ТАСС: при обрушении жилого дома в Нижнем Тагиле погибли пять детей

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РИА Новости

Пятеро из 10 людей, погибших в результате обрушения части жилого дома в Нижнем Тагиле, — дети. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на оперативные службы.

«Всего погибло 10 человек, пятеро из них дети», — сказал собеседник агентства.

До этого МЧС сообщало, что число погибших при обрушении части жилого дома в Нижнем Тагиле достигло десяти.

В середине дня 2 августа сообщалось, что число пострадавших при обрушении дома в Нижнем Тагиле возросло до 21, в их числе 10 детей. В больницах остаются 11 пациентов, из них пятеро детей.

Два подъезда пятиэтажного жилого дома №81 по улице Сибирской в микрорайоне Вагонка в Нижнем Тагиле обрушились 1 августа в результате взрыва газовоздушной смеси. Следственный комитет России возбудил уголовное дело о выполнении работ или оказании услуг, не отвечающих требованиям.

Ранее в Нижнем Тагиле 3 августа объявили днем траура.

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Взрыв в доме в Нижнем Тагиле
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