Названо количество детей, погибших при обрушении жилого дома в Нижнем Тагиле

Пятеро из 10 людей, погибших в результате обрушения части жилого дома в Нижнем Тагиле, — дети. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на оперативные службы.

«Всего погибло 10 человек, пятеро из них дети», — сказал собеседник агентства.

До этого МЧС сообщало, что число погибших при обрушении части жилого дома в Нижнем Тагиле достигло десяти.

В середине дня 2 августа сообщалось, что число пострадавших при обрушении дома в Нижнем Тагиле возросло до 21, в их числе 10 детей. В больницах остаются 11 пациентов, из них пятеро детей.

Два подъезда пятиэтажного жилого дома №81 по улице Сибирской в микрорайоне Вагонка в Нижнем Тагиле обрушились 1 августа в результате взрыва газовоздушной смеси. Следственный комитет России возбудил уголовное дело о выполнении работ или оказании услуг, не отвечающих требованиям.

Ранее в Нижнем Тагиле 3 августа объявили днем траура.