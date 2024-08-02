Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Работы на месте обрушения дома в Нижнем Тагиле завершены

Поисково-спасательные работы на месте обрушения дома в Нижнем Тагиле завершены

close
100%
«Инцидент Нижний Тагил»»' class="item-image" >
Телеграм-канал »«Инцидент Нижний Тагил»»

Поисково-спасательные работы на месте частичного обрушения жилого дома в Нижнем Тагиле завершились. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на оперативные службы.

«Завершены поисково-спасательные работы», — сказали там.

Отмечается, что людей под завалами больше нет.

Два подъезда пятиэтажного жилого дома №81 по улице Сибирской в микрорайоне Вагонка в Нижнем Тагиле обрушились 1 августа в результате взрыва газовоздушной смеси. Следственный комитет России возбудил уголовное дело о выполнении работ или оказании услуг, не отвечающих требованиям.

2 августа сообщалось, что число пострадавших при обрушении дома в Нижнем Тагиле возросло до 21, в их числе 10 детей. В больницах остаются 11 пациентов, из них пятеро детей. Первые пострадавшие — пять жителей рухнувшего дома — получили выплаты за полную утрату имущества. Им перечислили по 150 тысяч рублей.

Ранее в МЧС рассказали, кого не удалось спасти при обрушении дома в Нижнем Тагиле.

Все новости на тему:
Взрыв в доме в Нижнем Тагиле
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами