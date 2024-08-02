Работы на месте обрушения дома в Нижнем Тагиле завершены

Поисково-спасательные работы на месте частичного обрушения жилого дома в Нижнем Тагиле завершились. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на оперативные службы.

«Завершены поисково-спасательные работы», — сказали там.

Отмечается, что людей под завалами больше нет.

Два подъезда пятиэтажного жилого дома №81 по улице Сибирской в микрорайоне Вагонка в Нижнем Тагиле обрушились 1 августа в результате взрыва газовоздушной смеси. Следственный комитет России возбудил уголовное дело о выполнении работ или оказании услуг, не отвечающих требованиям.

2 августа сообщалось, что число пострадавших при обрушении дома в Нижнем Тагиле возросло до 21, в их числе 10 детей. В больницах остаются 11 пациентов, из них пятеро детей. Первые пострадавшие — пять жителей рухнувшего дома — получили выплаты за полную утрату имущества. Им перечислили по 150 тысяч рублей.

Ранее в МЧС рассказали, кого не удалось спасти при обрушении дома в Нижнем Тагиле.