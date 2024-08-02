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В Крыму украинец с татуировкой свастики напал на полицейских и плевался в них

В Крыму задержали мужчину, который нарушил ПДД и напал на сотрудников полиции

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Телеграм-канал «‎Mash на волне»‎

В Феодосии поймали гражданина Украины, татуировки которого оказались вне закона. Об этом сообщил «Mash на волне».

По данным Telegram-канала, пьяного мужчину остановили, когда он катался на мопеде по поселку Курортный. Сотрудники Госавтоинспекции спросили у водителя документы, но быстро поняли, что он находится в состоянии алкогольного опьянения, а затем увидели у него татуировку со свастикой.

Тем временем мужчина схватил одного из патрульных, плюнул ему в лицо и пригрозил расправой. Затем хулиган попытался покинуть место происшествия, но был задержан.

Украинца наказали за демонстрацию нацистской символики, также ему грозит уголовная ответственность за нападение на представителя власти.

Ранее у петербуржца, пытавшегося перейти финскую границу, нашли оружие и монеты с Гитлером.

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