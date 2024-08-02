Число погибших при обрушении дома в Нижнем Тагиле выросло до десяти

Число погибших при обрушении части жилого дома в Нижнем Тагиле достигло десяти. Об этом в своем Telegram-канале сообщает МЧС России.

«В Нижнем Тагиле спасатели МЧС России извлекли из-под завалов еще двух погибших», — говорится в публикации.

До того в МЧС сообщали о восьми погибших.

Два подъезда пятиэтажного жилого дома №81 по улице Сибирской в микрорайоне Вагонка в Нижнем Тагиле обрушились 1 августа в результате взрыва газовоздушной смеси. Следственный комитет России возбудил уголовное дело о выполнении работ или оказании услуг, не отвечающих требованиям.

В середине дня 2 августа сообщалось, что число пострадавших при обрушении дома в Нижнем Тагиле возросло до 21, в их числе 10 детей. В больницах остаются 11 пациентов, из них пятеро детей.

Первые пострадавшие — пять жителей рухнувшего дома — получили выплаты за полную утрату имущества. Им перечислили по 150 тысяч рублей.

Ранее в Нижнем Тагиле 3 августа объявили днем траура.