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Минздрав рассказал о состоянии пострадавших при обрушении дома в Нижнем Тагиле

Минздрав: число пострадавших при ЧП в Нижнем Тагиле достигло 21

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Минздрав Свердловской области

В результате частичного обрушения дома в Нижнем Тагиле 11 пострадавших находятся в больнице. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава Свердловской области.

Состояние пяти пострадавших, в том числе двоих детей, оценивается как тяжелое.

Общее число пострадавших в результате обрушения дома в Нижнем Тагиле возросло до 21, из них 10 детей.

Два подъезда пятиэтажного жилого дома на улице Сибирская в Нижнем Тагиле обрушились утром 1 августа в результате взрыва бытового газа. В Дзержинском районе, где находится дом, введен режим чрезвычайной ситуации. Следственный комитет Российской Федерации возбудил уголовное дело о выполнении работ или оказании услуг, не отвечающих требованиям. По уголовному делу допрашиваются свидетели, следователи потребовали предоставить документы о том, проводилось ли ранее обследование дома.

Ранее первые жители пострадавшей от взрыва пятиэтажки в Нижнем Тагиле получили выплаты.

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Взрыв в доме в Нижнем Тагиле
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