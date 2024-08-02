Минздрав рассказал о состоянии пострадавших при обрушении дома в Нижнем Тагиле

В результате частичного обрушения дома в Нижнем Тагиле 11 пострадавших находятся в больнице. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава Свердловской области.

Состояние пяти пострадавших, в том числе двоих детей, оценивается как тяжелое.

Общее число пострадавших в результате обрушения дома в Нижнем Тагиле возросло до 21, из них 10 детей.

Два подъезда пятиэтажного жилого дома на улице Сибирская в Нижнем Тагиле обрушились утром 1 августа в результате взрыва бытового газа. В Дзержинском районе, где находится дом, введен режим чрезвычайной ситуации. Следственный комитет Российской Федерации возбудил уголовное дело о выполнении работ или оказании услуг, не отвечающих требованиям. По уголовному делу допрашиваются свидетели, следователи потребовали предоставить документы о том, проводилось ли ранее обследование дома.

Ранее первые жители пострадавшей от взрыва пятиэтажки в Нижнем Тагиле получили выплаты.