Педофил из ЯНАО боролся за смягчение приговора, но добился увеличения срока

В ЯНАО осужденный пытался выйти на свободу, но добился лишь увеличения срока, обжаловав приговор. Об этом сообщает СУ СКР по Ямало-Ненецкому автономному округу.

В апреле 34-летний житель поселка Пуровского района был признан виновным по делу об иных действиях сексуального характера с применением насилия в отношении несовершеннолетней, не достигшей 14 лет. Преступления фигурант совершал в период с декабря 2019 по март 2020 года. В результате суд назначил мужчине наказание в виде девяти лет и отправил его в колонию строгого режима.

После вынесения приговора адвокат осужденного решил обжаловать решение городского суда. Он обратился в апелляционную судебную инстанцию, и судьи действительно нашли неточности в приговоре и ужесточили наказание для насильника. В итоге педофилу добавили к ранее назначенному сроку еще четыре года. Теперь за решеткой мужчина должен пробыть 13 лет.

Ранее правительство одобрило проект, который позволит раскрывать врачебную тайну педофилов без их согласия.