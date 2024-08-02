Суд продлил арест полковнику Пешкову

Военный суд на два месяца продлил срок ареста бывшему заместителю командира 144-й мотострелковой дивизии по тылу полковнику Дмитрию Пешкову. Об этом сообщает ТАСС.

«Продлить срок меры пресечения обвиняемому Пешкову на два месяца, то есть до 7 октября 2024 года», — сказал судья.

Заседание проходило в закрытом режиме.

Пешкову предъявлено обвинение по делу о хищениях при поставках продовольственных пайков для нужд СВО. Полковник арестован и находится в СИЗО-11. Сам военнослужащий не признает вину в хищениях. Уголовное дело было возбуждено почти через полгода после начала СВО.

26 июля по делу коррупционной направленности был задержан экс-замглавы Минобороны России Дмитрий Булгаков. По данным правоохранительных органов, во время службы Булгакова в ведомстве действовала система поставки в войска некачественного питания по завышенной стоимости.

Ранее у Булгакова нашли люксовый автомобиль.