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Депутат собирал деньги за «защиту» кальянных и попал в колонию

Суд Ульяновска отправил депутата в колонию за мошенничество с кальянными

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Freepik.com

Ульяновский суд назначил депутату городской думы четыре года лишения свободы со штрафом в размере 500 тыс. руб. за мошенничество в особо крупном размере с использованием своего служебного положения. Об этом сообщили в Telegram-канале СУ СКР по Ульяновской области.

По данным следствия, в 2020 году мужчина выявил в кальянных Ульяновска нарушения правил поведения в условиях коронавирусной инфекции и запрета курения табака. После этого он создавал у владельцев заведений ложное представление о своем влиянии на правоохранительные органы.

Депутат предлагал владельцам кальянных избежать административной ответственности. Для этого им нужно было ежемесячно платить парламентарию. В СК отметили, что в период с декабря 2020-го по январь 2023 года депутату заплатили 1 млн 990 тыс. руб.

Деятельность депутата пресекли сотрудники региональных управлений Следственного комитета и ФСБ России.

До этого «Коммерсантъ» сообщал, что прокурор запросил 5,5 года колонии для бывшего заместителя генерального директора «Почты России» Сергея Емельченкова и руководителя департамента компании Андрея Синичкина, которых обвиняют в незаконном изменении системы штрафов. При этом адвокаты подсудимых просили суд их полностью оправдать.

Ранее в Москве полицейский избил и ограбил прохожего вместе со своими знакомыми.

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