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Захарова заявила об основаниях для принятия мер против YouTube

В МИД РФ заявили о весомых основаниях для принятия мер в отношении YouTube

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Сергей Гунеев/РИА Новости

МИД РФ видит немало весомых оснований для принятия мер в отношении видеохостинга YouTube. Об этом говорится в комментарии официального представителя дипведомства Марии Захаровой, который предоставил Telegram-канал внешнеполитического ведомства.

«Многочисленные систематические нарушения законодательства Российской Федерации <...> оставляют за регулирующими органами нашего государства право воспользоваться соответствующим юридическим инструментарием», — заявила дипломат.

Захарова подчеркнула, что «произвол и политическая цензура» остаются нормой для «подконтрольной Вашингтону администрации YouTube», которая, по словам представителя российского МИД, проводит планомерную зачистку информационного поля.

Представитель российского дипведомства также напомнила о репрессиях, которые YouTube проводил против российских заграничных представительств. В качестве примера Захарова привела удаление без предупреждения 29 материалов, размещенных на официальном канале посольства России в Лондоне.

Накануне россияне сообщили о массовых сбоях в работе YouTube. В свою очередь в Госдуме отметили, что падение скорости загрузки видео на сервисе на стационарных компьютерах составит до 70%, кроме того, в МИД призывали россиян отказаться от YouTube в пользу российских аналогов. Подробности — в материале «Газеты.Ru».

Эксперты ранее предрекли крах видеоблогингу в России из-за блокировки YouTube.

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