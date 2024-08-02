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В Подмосковье продолжается сезон фермерских ярмарок

Более 200 фермерских ярмарок проведут в Подмосковье до конца августа

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Shutterstock

В Московской области до конца августа планируют провести 200 фермерских ярмарок в разных городских округах, сообщает пресс-служба Минсельхозпрода Подмосковья.

В ведомстве отметили, что на ярмарках будут представлены разнообразные товары.

«На ярмарках будет представлен широкий ассортимент продуктов: от молочной продукции и мясных деликатесов до сладостей и сувениров ручной работы», — говорится в сообщении.

Посетители ярмарок смогут приобрести продукцию напрямую от производителей, получив возможность узнать больше о происхождении товаров и условиях их выращивания.

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