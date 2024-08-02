Первые жители пострадавшей от взрыва пятиэтажки в Нижнем Тагиле получили выплаты

После частичного обрушения дома в Нижнем Тагиле первые пять жителей получили выплаты за полную утрату имущества. Об этом сообщается в Telegram-канале правительства региона.

Размер выплаты за полную утрату имущества составил 150 тысяч рублей на человека. Назначить ее распорядился губернатор региона Евгений Куйвашев.

Кроме того, средства из муниципального бюджета на первоочередные нужды перечислены еще 38 пострадавшим.

Представители местных властей и миграционной службы помогают пострадавшим восстановить все необходимые документы.

«Жителям дома, оставшимся без крова, предоставлен пункт временного размещения на базе гостиницы «Спортивная-1». В данный момент там находятся 10 человек, в том числе двое детей», — говорится в публикации.

Два подъезда пятиэтажного жилого дома №81 по улице Сибирской в микрорайоне Вагонка в Нижнем Тагиле обрушились 1 августа в результате взрыва газовоздушной смеси. Следственный комитет России возбудил уголовное дело о выполнении работ или оказании услуг, не отвечающих требованиям.

Ранее сообщалось, что шесть человек не смогли найти через сутки после обрушения дома в Нижнем Тагиле.