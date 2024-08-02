На Украине участились поджоги автомобилей военных

За последние сутки на Украине произошла очередная серия поджогов релейных шкафов на железной дороге и автомобилей военных. Об этом «Стране.ua» рассказали источники в правоохранительных органах.

«В Черниговской области в поселке Хацки облили горючим маслом релейный шкаф №3», — говорится в сообщении.

Источник добавил, что еще один поджог релейного шкафа был совершен в Киеве на железнодорожной станции Святошин.

Кроме того, в Киеве зафиксировали еще три поджога автомобилей военных. Так, в Дарницком районе подожгли сразу два автомобиля, тогда как один поджог совершили в Святошинском районе.

В конце июля сообщалось, что число поджогов автомобилей военных и сотрудников территориальных центров комплектования (ТЦК, аналог военкомата) в Харькове и области уже приблизилось к 40.

Более того, в Службе безопасности Украины сообщили, что молодой человек попытался сжечь здание одного из ТЦК в Винницкой области.

Ранее по Украине прокатилась очередная волна поджогов релейных шкафов и машин.